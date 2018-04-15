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Зірка українського балету Катерина Кухар ледь не скалічила ноги перед виходом на сцену

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Катерина Кухар
Катерина Кухар / 1+1

Прима-балерина Національного академічного театру опери та балету України імені Тараса Шевченка Катерина Кухар розповіла про неприємний інцидент, який трапився з нею після присвоєння їй звання народної артистки України.

Про це балерина розповіла в інтерв’ю для "Світського життя".

За словами Катерини, не всі були раді її успіхам, через що в один з наступних днів після нагородження невідомі підсипали їй скло на сходах опери. В той день у неї мала відбутись прем’єра балету "Діти ночі".

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Все побачила мій пильний костюмер. Прямо перед виходомо, коли вона мене вже застібала, різко мене зупинила, сказавши: "Стій, скло". Гримерна на другому поверсі і для того, щоб зійти на сцену, треба зійти саме сходинками, тому й на сходинках так добре розсипали скло. Я сама була шокована,
– зазначила Кухар.

36-річна прима додала, що здогадується, хто міг таке зробити, однак імен називати не стала.


Катерина Кухар

"Ну звичайно, завжди є добрі люди. Я приблизно можу здогадуватись, що це за добрі люди. Не буду вдаватися у подробиці. Однак тепер, йдучи сходинками, я дивлюся під ноги і ходжу завжди у капцях", – додала артистка.

Теги: Новини України Музика LifeStyle Новини культури
Джерело: 24 Канал
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