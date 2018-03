Зірка українського Youtube переспівала Олега Винника: відео

Юна українська співачка Jerry Heil, яка славиться своїм цікавим голосом, представила переспів пісень Олега Винника.

Відео дівчина виклала на Youtube.

Для своєї нової роботи Jerry Heil використала тексти чотирьох пісень Олега Винника, серед яких є і хіти "Ніно" та "Вовчиця". Їх вона поклала на мелодії зарубіжних хітів – Ed Sheeran ft. Beyonce – Perfect Duet, Maroon 5 – What Lovers Do, John Newman – Love Me Again, Zain – Dusk Till Dawn feat. Sia.

Відео переспіву хітів Олега Винника: