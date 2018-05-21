Зірка "Вартових галактики" Зої Салдана знялась у чарівній фотосесії

Американська актриса Зої Салдана, яка нещодавно взяла участь у популярній стрічці "Месники: Війна нескінченності" та є головною героїнею "Вартових галактики", стала обличчям червневого випуску видання Women's Health.

Для обкладинки видання, автором якої став фотограф Макс Абадіан, Зої приміряла стильний червоний костюм, який ідеально підкреслював її стрункі форми. На інших фото 39-річна актриса "Вартових галактики" одягнула повсякденні образи: яскраву сукню, джинсові шорти та майку.

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Її легкі та жіночні "луки" доповнював природній макіяж та розпущене волосся. Сама ж Зої Салдана почувала себе у фотосеті дуже впевнено.



Зої Салдана для Women's Health

Хто така Зої Салдана?



Зої є знаменитою американською кіноакторкою, яка розпочала свою кар'єру у 12 років, займаючись театральним мистецтвом та підпрацьовуючи у забігайлівці "Бургер Кінг". Тоді ж вона отримала можливість знятись у телесеріалі "Закон і порядок". Відтоді актрису почали запрошувати у фільми, яким станом на зараз нараховується близько 40. Салдана відома своїми ролями в таких блокбастерах як "Аватар", "Зоряний шлях", "Коломбіана", "Вартові галактики", "Месники: Війна нескінченності" та в інших.



Щодо особистого життя, то близько 11 років Зої зустрічалася з актором Кітом Бріттоном, проте через рік після заручин в 2010 році, пара розпалася. З червня 2013 року жінка одружена з італійським художником Марко Перего, у яких народилось троє спільних синів: близнюки Сай і Боуї та Зен.