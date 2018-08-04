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Зірка впала: мережу розбурхав флешмоб з креативними "падіннями" на землю

223 Читать новость на русском
_tashasmithfit_
_tashasmithfit_ / Instagram

У соціальній мережі Instagram набирає популярності флешмоб Falling Stars (Зірки падають). Учасники мають сфотографуватись у найефектнішій, яку вигадають, позиції, ніби вони впали на землю.

Користувачі публікують світлини в мережі Instagram з хештегом #fallingstars2018, а також передають естафету далі.

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Мета флешмобу – посміятися над собою і визнати, що навіть знаменитості не захищені від падінь. До акції приєдналися українські та іноземні зірки, а також звичайні люди. 

До прикладу, ведучий Олександр Педан також долучився до флешмобу.

"Випав зі свого чартерного автобуса. Друзі, не бійтеся сміятися над собою, це не боляче", – прокоментував свій знімок Педан.

 

Допис, поширений Camille KaZ (@kaminita)

 

Допис, поширений beka0707 (@beka0707)

 

Допис, поширений Camille KaZ (@kaminita)

 

Теги: LifeStyle Курйозні новини Instagram Флешмоб
Джерело: 24 Канал
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