Зірка впала: мережу розбурхав флешмоб з креативними "падіннями" на землю

У соціальній мережі Instagram набирає популярності флешмоб Falling Stars (Зірки падають). Учасники мають сфотографуватись у найефектнішій, яку вигадають, позиції, ніби вони впали на землю.

Користувачі публікують світлини в мережі Instagram з хештегом #fallingstars2018, а також передають естафету далі.

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Мета флешмобу – посміятися над собою і визнати, що навіть знаменитості не захищені від падінь. До акції приєдналися українські та іноземні зірки, а також звичайні люди.

До прикладу, ведучий Олександр Педан також долучився до флешмобу.

"Випав зі свого чартерного автобуса. Друзі, не бійтеся сміятися над собою, це не боляче", – прокоментував свій знімок Педан.

Допис, поширений Oleksandr Pedan (@pedanos) 3 Сер 2018 р. о 6:02 PDT

Допис, поширений Camille KaZ (@kaminita) 30 Чер 2018 р. о 10:41 PDT

Допис, поширений beka0707 (@beka0707) 2 Сер 2018 р. о 10:33 PDT

Допис, поширений Natasha Poly (@natashapoly) 31 Лип 2018 р. о 6:21 PDT

Допис, поширений ЮрКисс (@urkiss_official) 4 Сер 2018 р. о 2:35 PDT

Допис, поширений Vitaly Nosenko (@va_nosenko) 4 Сер 2018 р. о 4:03 PDT