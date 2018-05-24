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Зірка"DZIDZIO Контрабас" Олена Лавренюк зіграє у фільмі "11 дітей з Моршина"

674 Читать новость на русском
Олена Лавренюк
Олена Лавренюк / jetsetter.ua

Актриса Олена Лавренюк, яка зіграла головну жіночу роль у найкасовішому фільмі минулого року "DZIDZIO Контрабас", з’явиться на всіх широких екранах України у новій комедії "11 дітей з Моршина".

За словами актриси, у фільмі вона зіграє головну злодійку, таку собі "Снігову Королеву".

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"Проте я чудово розумію, що це в першу чергу комедія і потрібно знайти міру гротеску для свого персонажу. Рада, що працюватиму з Аркадієм Непиталюком, тож зможу довіритись режисерові. У кадрі з дітьми я ще не працювала, тому для мене це буде ще один цікавий досвід", – поділилася своїми думками Олена.



Окрім Лавренюк у стрічці також зіграють Гарік Корогодський, Сергій Бабкін та Олександр Скічко.

Про фільм "11 дітей з Моршина" Ватага дітлахів з українського курортного містечка вирішили погратися в дорослі ігри та організувати аферу століття. На що здатні 11 дітей з Моршина – можна лише здогадуватися.

 

Теги: Новини України Кіно LifeStyle
Джерело: 24 Канал
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