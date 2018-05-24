Зірка"DZIDZIO Контрабас" Олена Лавренюк зіграє у фільмі "11 дітей з Моршина"

Актриса Олена Лавренюк, яка зіграла головну жіночу роль у найкасовішому фільмі минулого року "DZIDZIO Контрабас", з’явиться на всіх широких екранах України у новій комедії "11 дітей з Моршина".

За словами актриси, у фільмі вона зіграє головну злодійку, таку собі "Снігову Королеву".

Читайте також: "Усі жінки – відьми": в мережі дочекались перезавантаження відомого серіалу – відео

"Проте я чудово розумію, що це в першу чергу комедія і потрібно знайти міру гротеску для свого персонажу. Рада, що працюватиму з Аркадієм Непиталюком, тож зможу довіритись режисерові. У кадрі з дітьми я ще не працювала, тому для мене це буде ще один цікавий досвід", – поділилася своїми думками Олена.





Окрім Лавренюк у стрічці також зіграють Гарік Корогодський, Сергій Бабкін та Олександр Скічко.

Про фільм "11 дітей з Моршина" Ватага дітлахів з українського курортного містечка вирішили погратися в дорослі ігри та організувати аферу століття. На що здатні 11 дітей з Моршина – можна лише здогадуватися.