Зірки фільму "Соло: Зоряні Війни. Історії" на Каннському кінофестивалі
Команда фільму "Соло: Зоряні війни. Історії", яка декілька днів тому вирушила у світовий промотур фільму, завітала на червону доріжку Каннського кінофестивалю.
Актори – Дональд Гловер, Олден Еренрайк, Емілія Кларк, Тенді Ньютон, Фібі Уоллер-Брідж і Пол Беттані в компанії режисера проекту Рона Ховарда пройшлися у стильних та вишуканих нарядах по червоній доріжці престижного кінофестивалю.
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Акторський склад фільму "Соло: Зоряні війни. Історії"
Саме на Каннському кінофестивалі відбувся перший показ фільму, а в прокаті стрічка з'явиться вже 25 травня.
Пол Беттані і Дженіфер Конеллі
Тенді Ньютон
Чуббака
Емілі Кларк
Емілія Кларк і Олден Еренрайк
Нагадаємо, новий фільм "Соло. Зоряні війни. Історія" є спінофом основної сюжетної лінії серії фільмів "Зоряні війни".
"Соло: Зоряні війни. Історії": трейлер фільму: