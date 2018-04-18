Зірки "Гаррі Поттера" зустрілись через 7 років після останнього фільму

Можливо, ви подумали про трьох незмінних друзів "поттероманії" – Гаррі, Рона та Герміону, однак це не так. Емма Уотсон, Том Фелтон і Меттью Льюїс, які зіграли героїв Герміони, Драко Малфоя та Невіла відповідно зустрілись на "зустрічі випускників".

Саме так кумедно підписав фотографію Том Фелтон у своєму Instagram.

"Зустріч випускників", – зазначив кіноактор, додавши хештег "#випускники хогвартсу".

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Меттью Льюїс, Емма Уотсон і Том Фелтон

І це й не дивно, оскільки всі персонажі кіноакторів навчались на різних факультетах магічної школи: Грифіндору та Слизерину. Однак це не завадило старим друзям та навіть ворогам у кінострічці зустрітись наяву аж через 7 років після прем’єри останнього фільму "Гаррі Поттер і Смертельні реліквії: Частина 2".

Фанати належним чином оцінили фотографію Тома Фелтона, залишивши під нею сотні захоплених коментарів та вже більше мільйона вподобань.