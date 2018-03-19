Кожен актор мріє грати у фільмах головні ролі, але часто починати кар'єру доводиться з масовки. Ви будете здивовані, але саме так починали свою кар'єру більшість відомих акторів.

Зірки Голлівуду, які починали кар'єру з масовки

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Бред Пітт

На початку кар'єри актор грав лише епізодичні ролі. У бойовику "Немає виходу" Пітт зіграв офіцера на світському рауті, в кримінальній драмі "Нейтральна смуга" – офіціанта, а в підлітковій драмі "Менше ніж нуль" – завсідника вечірок. Лише після фільму "Тельма і Луїза" його кар'єра різко пішла вгору, і з тих пір йому почали пропонувати головні ролі.

Арнольд Шварцнегер

"Залізний Арні", на відміну від своїх колег-акторів, зіграв в масовці не до, а після головної ролі. Будучи зіркою бодібілдингу, Шварценеггер вирішив спробувати себе у великому кіно і тут же отримав пропозицію зіграти головного героя у фільмі "Геркулес в Нью-Йорку". Але через німецький акцент, з яким тоді говорив Арні, всю його роль довелося переозвучувати іншому акторові. Швидше за все, саме тому в наступний раз режисер вирішив, що Шварценеггер не повинен розмовляти в кадрі – в картині "Довге прощання" він зіграв мовчазного охоронця.

Меган Фокс

Зірка "Трансформерів" дебютувала у великому кіно в комедійному бойовику "Погані хлопці - 2" – вона зіграла дівчину в бікіні, яка танцює під струменями водоспаду. Епізод був як ефектним, проте короткочасним – всього декілька секунд. Через малу тривалість епізоду режисер Майкл Бей навіть не включив його в кінцеву версію стрічки, але запам'ятав Меган, запропонувавши згодом їй роль Мікаели в "Трансформерах".

Брюс Уілліс

Актор також починав свою кар'єру з ролей другого плану. Зокрема, у трилері "Перший смертний гріх" він зіграв хлопця в кепці, який разом зі своєю дівчиною заходить в кав'ярню. А ще через два роки він зіграв одного з присутніх в залі судових засідань в юридичній драмі "Вердикт" – щоправда, впізнати актора не так вже й просто.

Крістен Стюарт

Зірка сутінкової саги з дитинства мріяла стати акторкою, грала в шкільних спектаклях, в одному з яких її і помітили продюсери. Дев'ятирічній Стюарт запропонували роль дівчинки біля фонтану з питною водою у фільмі "Тринадцятий рік". У героїні Стюарт не було ні імені, ні слів, але впродовж всієї сцени вона повинна була стояти в черзі і зображати невдоволення тим, що вона нніякне може напитися.

Метт Деймон

Свою першу роль актор теж зіграв у масовці. У фільмі "Поле його мрії" він зіграв одного з тисячі вболівальників на бейсбольному матчу. Незважаючи на те, що Деймона неможливо розгледіти на трибуні стадіону, саме цей фільм з його участю і сьогодні є популярним. До речі, компанію на знімальному майданчику "Поля його мрії" Деймону склав Бен Аффлек, з яким Метт дружить з дитинства.

З масовки свій творчий шлях також починали Роберт Де Ніро ( "Три кімнати на Манхеттені"), Сильвестр Сталлоне ( "Банани"), Мерилін Монро ( "Свічка на вітрі"), Джеймс Дін ( "Бережись, моряк!"), Клінт Іствуд ( "Помста тварі", "Тарантул", "Френсіс на флоті"), Шарліз Терон ( "Діти кукурудзи-3: Міська жнива"), Ченнінг Татум (танцюючий бармен в кліпі Рікі Мартіна), Харрісон Форд ( "Смертельний жар на каруселі "), Джекі Чан (" Вихід Дракона "), Еванджелін Ліллі (" Фредді проти Джейсона "), Віллем Дефо (" Ворота раю ") та багато інших.