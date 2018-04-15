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Зірки на фестивалі Coachella 2018: фотопідбірка найяскравіших образів

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Зірки Ванесса Хадженс,
Зірки Ванесса Хадженс, "ангели" VS та Олівія Кальпо на фестивалі Coachella 2018: фото / 24 Канал

Грандіозний фестиваль Coachella 2018, який відбуватиметься з 13 по 22 квітня в Лос-Анджелесі, вже встиг зібрати найкращих представників шоу-бізнесу. Від легендарних моделей до зірок Голлівуду – всі приїхали відпочити посеред сонячної пустелі Каліфорнії.

На території музичної події Coachella 2018 можна побачити таких зірок як Бейонсе, Джастін Бібер, сестри Кайлі Дженнер, Кендалл Дженнер та Кортні Кардашян, Ріанна, Белла Торн, Хейлі Болдвін, Ріта Ора, Нікі Мінаж, Демі Ловато, The Weeknd, Сінді Кроуфорд, Кайя Гербер, Періс Хілтон, Ванессу Хадженс, Емілі Ратажковскі, Камілу Мендес, Олівію Кальпо, Алессандру Амбросіо, "ангелів" Victoria's Secret та багато інших.

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Кожний старався підібрати собі яскравий образ для кожного дня фестивалю. Над їхнімі "луками" працюють їхні персональні стилісти, візажисти, перукарі та фотографи, які заради фестивалю відправились разом зі знаменитостями у Лос-Анджелес. Можна помітити, що цього року особливо популярними є мотиви "дикого Заходу", різнокольорі стрічки, вплетені у волосся дівчат, ковбойські чоботи та яскраві кольори.


Coachella 2018

Артисти, моделі та актори веселяться на своїх приватних та орендованих віллах, вдосталь танцюють та просто чудово проводять час, оскільки саме на Coachella вони почувають себе вільними та незаклопотаними.

Читайте також: Бейонсе на фестивалі Coachella 2018: захоплюючі фото з музичних виступів

Сайт "24" зібрав для вас підбірку найкращих образів зірок зі сторінок в соцмережах, які варті вашої уваги.


Бейонсе


Джастін Бібер


Джастін Бібер


Кендалл Дженнер (третя зліва), Ельза Госк і Жасмін Тукс (поруч справа)


Кортні Кардашян


Кортні Кардашян (посередині) з сестрою Кайлі Дженнер (справа)


Кайлі Дженнер


Кайлі Дженнер


Кайлі Дженнер

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Ріанна


Ріанна


Ріанна


Белла Торн


Белла Торн


Хейлі Болдвін


Ріта Ора


Ріта Ора


Ріта Ора


Ріта Ора


Нікі Мінаж


Нікі Мінаж


Нікі Мінаж


Нікі Мінаж і The Weeknd (справа)


Демі Ловато


Сінді Кроуфорд


Кайя Гербер (зліва) і Сінді Кроуфорд (справа)


Кайя Гербер


Періс Хілтон


Періс Хілтон з подругами


Періс Хілтон з подругами


Ванесса Хадженс


Ванесса Хадженс


Емілі Ратажковскі


Каміла Мендес


Каміла Мендес


Олівія Кальпо


Олівія Кальпо з сестрою


Алессандра Амбросіо


Жасмін Тукс, Лаіс Рібейро і Сара Сампайо


Ромі Стрейд

Теги: Новини США LifeStyle Мода Музика Ріанна Бейонсе Victoria's Secret
Джерело: 24 Канал
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