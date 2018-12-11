Зірки на тарілці. Секрети ідеального тіла та міцного здоров'я від Кріштіану Роналду

Влітку 2018 року року найкращий на той момент футболіст світу Кріштіану Роналду вирішив змінити команду. Новим домом для португальця став італійський Турин та тамтешній "Ювентус".

Медогляд футболіста – звичайна процедура перед новим сезоном – став одкровенням для медиків і не тільки. Виявилось, що показники здоров’я 33-річного Роналду відповідають цифрам 20-річного спортсмена.

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М’язисте тіло португальця – не лише красива оболонка, а й ідеальний механізм в середині. У ньому виявилось лише 7 % жиру. Це при середньому показнику спортсмена такого віку 10-11 %. Не менш ефектні цифри м’язової маси тіла Роналду. 50 % – при нормі 46. Як йому взагалі вдається зберігати таку фантастичну форму у віці, коли більшість футболістів уже потроху задумуються про пенсію?

Кріштіану Роналду відомий своєю залізною дисципліною в організації тренувань, дозвілля та харчування. Нас, звісно, найбільше цікавить останній пункт, і тут у португальця немає ніяких секретів. Кріштіану прихильник дробного харчування. Замість трьох звичних для нас сніданку, обіду та вечері він розділяє свій раціон на шість менших прийомів їжі впродовж дня.



Харчування Роналду

І найважливіша тут, звісно, перша тарілка у денному раціоні. У ранковому меню Роналду обов’язково яєчні білки, цільнозернові пластівці та свіжовичавлений сік. Крім цього він не відмовляє собі у тостах з авокадо та круасанах. "Нічого собі!" – скажете ви. Як цей хлопець примудряється наминати продукти з борошна і при цьому так виглядати? Тут потрібно зробити поправку на те, що Кріштіану спорстмен і усі зайві калорії він без проблем спалює на тренуваннях. Адже крім роботи із командою він ще й регулярно займається індивідуально у спортзалі. В такому режимі у калорій просто немає шансів перетворитися у зайву вагу.

Командні заняття португальця – це переважно кардіонавантаження. А от його фітнес-тренування у залі – це уже повноцінний курс м’язової роботи. Займається Кріштіану п’ять днів на тиждень. Впродовж кожного із тренувальних днів він проробляє певну групу м’язів. Понеділок – нижня частина тіла, середа – верхня, четвер – робота м’язів квадрицепса та кардіо. При цьому спосіб проведення останніх тренувань вас може дуже здивувати – він тренується на велотренажері під водою.

Далі в п’ятницю – тренування м’язів кора. Ну й на завершення в неділю – легкі пробіжки та стрибки зі скакалкою. Нічого особливого – скажете ви. І матимете рацію. То ж звідки у нього такий прес? Вся справа у вже згаданій залізній дисципліні Роналду та відданості своїй роботі, про яку ходять легенди. Ті, кому пощастило побувати в гостях у футбольної зірки, розповідають, що він настільки одержимий своєю справою, що навіть під час домашніх посиденьок з друзями відпрацьовує удари по воротах.

Що займає особливе місце в раціоні Роналду – дивіться у програмі.