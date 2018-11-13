Зірки на тарілці. Як "Росомаха" Джекмен зі звичайного худорлявого хлопця перетворився в атлета

Вони буквально зрослися один з одним – зірковий голлівудський актор Х'ю Джекмен і герой коміксів Росомаха. У 2000 році австралієць бездоганно втілив образ мутанта у фільмі "Люди-Х". І Росомаха відповів йому взаємністю, подарувавши Джекмену справжню славу. Ось уже майже 20 років Х'ю зберігає статус однієї з головних зірок Голлівуду.

Зараз він знімається у одній, ну, максимум, двох стрічках на рік. Прізвище "Джекмен" у фінальних титрах – гарантія того, що фани помчать до кінотеатрів. Журнал "Форбс" не втомлюється вписувати австралійця у топи найбагатших та найвпливовіших акторів Голлівуду. Скажімо, лише за 2013 рік Х'ю отримав гонорарів на 55 мільйонів доларів. А в Instagram на австралійця підписалося понад 20 мільйонів користувачів.

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Усю цю славу Джекмену принесла саме роль Росомахи у фільмі "Люди-Х". Щоб зіграти мутанта-супергероя Х'ю довелося і самому пройти процес мутації – перетворитися зі звичайного худорлявого хлопця у мускулистого атлета, набрати біля 15 кілограмів м'язів за один рік! Бажання в австралійця било через край і він з головою занурився у зміни. Джекмен відразу вирішив, що хоче змінитися не лише для ролі – а на все життя.



Х'ю Джекмен у фільмі "Логан"

Х'ю довелося практично прописатися у спортзалі. Він тренувався шість днів на тиждень, завжди вдосвіта. Актор виконував базові вправи зі штангами, кожного заняття навантажував іншу групу м'язів. Субота – день розминки, адже з шаленим графіком актора травма – занадто дороге, у прямому значенні, задоволення. Окремий день на розминку, власне і покликаний запобігти пошкодженням: це одночасно і плавне відновлення від навантажень, і тренування еластичності м'язів, зв'язок та суглобів.

За всіма цими ефектами Х'ю подався до йоги і знайшов навіть більше. Регулярна практика дозволяє не лише привести м'язи в тонус, а й зміцнити зв'язки та хребет. Заодно розвивається гнучкість, яку східні практики називають головною ознакою здоров’я людини.



Джекмен у 26, Росомаха у 47

Важка праця в тренажерному залі змусила Джекмена багато пити – не менше, ніж два з половиною літри води. Підтримання водного балансу – важливе не лише для тих, хто займається спортом, але саме під час фізичних навантаженнях воно грає критичну роль. Коли людина активно рухається, тіло нагрівається, і щоб охолодити його організм виділяє піт. Кров при цьому згущується і серцю стає складніше працювати.

Через це кисень потрапляє до клітин не в достатній кількості. Тож жирові клітини не окислюються, відповідно – процес схуднення сповільнюється. Та й м'язи на 70-80% складаються з рідини, тому без неї наростити красиві мускули буде складно. До всього, вода ще й важлива у процесі відновлення організму від навантажень.

Яке головне правило тренувань, і чому ми ним часто нехтуємо – дивіться у програмі.