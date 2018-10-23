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      Зірки на тарілці. Який незвичайний інгредієнт допоміг Айшварії Рай повернути струнку фігуру

      Зірки на тарілці 397 Читать новость на русском

      У 1994 році на конкурсі краси "Міс світу" перемогла 20-річна тендітна індійська дівчина Айшварія Рай Баччан. Тоді ніхто й подумати не міг, що коронували майбутню зірку не лише індійського кіно, а й Голлівуду. Її вроду Джулія Робертс свого часу назвала найбільш довершеною у світі. Однак у 2011-ому у цій історії Попелюшки дещо пішло не так.

      Народивши доньку, Айшварія Рай набрала 25 кілограмів, і такі пишні форми в Індії прийняли не надто схвально. Акторку, яку ще донедавна вважали еталоном вроди, почали цькувати на сторінках таблоїдів. Мовляв, у такому вигляді вона ганьбить красу індійської жінки.

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      Після народження дитини Рай набрала ваги

      Минув рік, і Айшварію Рай знову було не впізнати. Із пухкенького тіла не залишилося й сліду. Відповіді на питання "Як їй це вдалося?" акторка уникати не стала.


      Айшварія Рай змогла повернути колишні форми завдяки спеціям

      У 2005-му році Айшварія Рай знялася у голлівудській кінострічці "Принцеса Спецій". Героїня фільму – проста дівчина, яка дитинстві пізнала усі таємниці застосування індійських прянощів. Подорослішавши, вона переїжджає до США, де відкриває магазин приправ. Кожному із покупців дівчина підбирає його власну спецію, яка в подальшому допомагає здолати ті чи інші життєві труднощі. Тож героями фільму стали не лише актори, а й духмяні індійські прянощі – шафран, кардамон, куркума, кориця, кунжут.

      Впоратися із непростим періодом у власному житті Айшварії Рай у 2011-му році також допомогли спеції. Спеціально для акторки розробили раціон харчування, який швидко повернув їй колишню фігуру. Сама Айшварія Рай не є прихильницею різноманітних дієт, тому її меню було максимально наближеним до щоденного раціону пересічного жителя Індії. В його основі лише продукти локальної індійської кухні, де важливу роль відіграли тамтешні спеції.


      Айшварія Рай

      Говорячи слово спеції, ми звісно маємо на увазі прянощі, а не звичні для українців сіль, оцет чи цукор. Саме завдяки індійським прянощам їжа у щоденному меню Айшварії Рай стала не лише смачною та корисною, а й спокусливо апетитною. Стара добра істина "Апетит приходить під час їжі" тут суттєво підкориговується. Приправлена спеціями страва, активуючи гормони задоволення, викликає апетит ще до того, як тарілка з нею з’явиться на столі. 

      Які спеції повернули тендітні форми Айшварії Рай і чи можна їх знайти в Україні – дивіться у програмі. 

      Теги: LifeStyle Здорове харчування Голлівуд Зірки на тарілці
      Джерело: 24 канал
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