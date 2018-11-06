Зірки на тарілці. Життя після наркотиків: як кардинально змінився Роберт Дауні у свої 50 років

Ще у дев'яностих роках Роберт Дауні-молодший "скуштував" успіху і "закусив" усім, що часто йде в комплекті. Серйозна наркозалежність та тривала безуспішна боротьба з нею на роки відкинула і кар'єру Роберта, і його здоров'я.

Коли на носі був уже 50 років Дауні-молодший таки залишив залежність у минулому і почав реставрувати власне життя.

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Перебирати пропозиціями змоги не було, тож Роберт погодився на роль у ризикованому проекті кіностудії Marvel, яка набрала мішок кредитів задля останньої відчайдушної спроби перенести успіх своїх коміксів на кіноекрани.



Актор Роберт Дауні-молодший

У підсумку проект, що мав усі шанси з тріском провалитися, натомість зробив із Marvel авторів найдорожчої кінофраншизи в історії, а з Роберта Дауні-молодшого – одного із найоплачуваніших акторів сучасності. Нині його участь у фільмі уже сама собою гарантує стрічці успіх. Будь то чергова частина пригод Тоні Старка чи переосмислення Шерлока Холмса. Гонорари із сімома нулями для Дауні нині звична справа

Звісно, просто перестати нюхати всяку гидоту, було замало, аби отримати ту знакову роль супергероя і повернутися на вершину. Довелося набрати відповідну фізичну форму. І це у свої 43, після років вживання наркотиків.

Я стирчав у спортзалі так довго, що вечорами ледве приповзав додому. Нічого дивного, у 22 чи навіть 32 роки, тобі потрібно всього шість тижнів тренувань, щоб згодом добре виглядати шість місяців. А в моєму віці – ти тренуєшся шість місяців, аби потім добре виглядати шість секунд,

– пояснив Роберт Дауні.

Ризик травмуватися у залі з віком дійсно зростає. Особливо, якщо займатися ви почнете після такого тривалого застою як у Дауні-молодшого. Допомогти тут повинен тренер, який стежитиме буквально за кожним рухом.

Актор же зміцнював власне тіло завдяки ще й заняттям йогою та Він-чунь.Останнє це один зі стилів китайського бойового мистецтва Ушу. Він-чунь зокрема практикували Брюс Лі та Джекі Чан. Дауні ж ці навички згодилися і на знімальному майданчику обох частин фільму про Шерлока Холмса.



Кардинальні зміни Роберта Дауні-молодшого

До настільки плаского живота утім не дійдеш ніякими пекельними тренуваннями, без збалансованої дієти. Дослідники цієї сфери давно зійшлися на тому, що саме правильне харчування є ключовим фактором у позбавленні від зайвих сантиметрів. Заняття ж у залі допоможуть пришвидшити процес, та відшліфувати результати до бажаної форми.

Тож власний раціон Роберт Дауні-молодший переглянув радикально. Він закликає повністю відмовитися від продуктів, що не несуть зі собою реальної користі – вироби із білої муки, усе що містить чистий цукор, фаст-фуд і так далі. Раціон самого Роберта виглядає приблизно так: 2 яйця, помідор, 2 тости з джемом без цукру, пів склянки молока – це скромний сніданок. В обід – салат із двох курячих грудок, помідор та листя салату і два тости. А увечері Дауні ласує стручковою квасолею з морквою чи броколі та нежирною рибою або м'ясцем.

Як Роберт Дауні готувався до ролі Шерлока Холмса – дивіться у програмі.