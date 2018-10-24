Зірки на вінілових платівках: художниця створила цікавий проект

Зірки на вінілових платівках від Мелісси Джейн / Фото із соцмереж

Чимало митців намагаються використовувати звичайні речі для своєї творчості. Так, австралійська художниця вирішила залучити звичайні вінілові платівки для нового оригінального проекту.