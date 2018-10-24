Зірки на вінілових платівках: художниця створила цікавий проект
Чимало митців намагаються використовувати звичайні речі для своєї творчості. Так, австралійська художниця вирішила залучити звичайні вінілові платівки для нового оригінального проекту.
Ілюстраторка Мелісса Джейн настільки захопилась ретро-платівками, що вирішила оригінально оздобити їх. На музичних записах вона намалювала зображення відомих зірок шоу-бізнесу.
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Образи відомих людей художниця намалювала олівцями. Героями її нового проекту стали легендарні співаки, актори та музиканти – Мерилін Монро, Елвіс Преслі, Френк Сінатра, Prince, Девід Бові, Х'ю Джекмен, Джаред Лето та ін. Реалістичні малюнки заворожили мережу.
Джерело: 24 Канал
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