Зірки обирають червоний: Кейт Бланшетт у яскравому комбінезоні від Giorgio Armani
Австралійська актриса відвідала захід, присвячений відомому аромату Si, який відбувся у Шанхаї. Зірка обрала наряд від бренду, у якому наразі є офіційним представником.
Нові фото у стильному образі з’явились в мережі у середу, 7 листопада.
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На заході, який присвячувався аромату Si, зірка з’явилась у довгому червоному комбінезоні з відкритими плечами. Тендітну талію акторки підкреслив різнокольоровий пояс, а відкриті ключиці додали неабиякої елегантності образу. Під яскравий наряд від Giorgio Armani Кейт обрала улюблені туфлі-човники чорного кольору. Образ завершили масивні сережки.
Нагадаємо, що з 2013 року Кейт Бланшетт є обличчям культового аромату Si. Надалі вона представлятиме усю б‘юті-лінійку італійського бренду Giorgio Armani.
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