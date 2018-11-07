Зірки обирають червоний: Кейт Бланшетт у яскравому комбінезоні від Giorgio Armani

Австралійська актриса відвідала захід, присвячений відомому аромату Si, який відбувся у Шанхаї. Зірка обрала наряд від бренду, у якому наразі є офіційним представником.

Нові фото у стильному образі з’явились в мережі у середу, 7 листопада.

Читайте також: Леді у червоному: Вікторія Бекхем показала стильний образ у Парижі

На заході, який присвячувався аромату Si, зірка з’явилась у довгому червоному комбінезоні з відкритими плечами. Тендітну талію акторки підкреслив різнокольоровий пояс, а відкриті ключиці додали неабиякої елегантності образу. Під яскравий наряд від Giorgio Armani Кейт обрала улюблені туфлі-човники чорного кольору. Образ завершили масивні сережки.

Нагадаємо, що з 2013 року Кейт Бланшетт є обличчям культового аромату Si. Надалі вона представлятиме усю б‘юті-лінійку італійського бренду Giorgio Armani.