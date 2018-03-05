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ПАРАЛІМПІАДА-2018 ГАЗОВИЙ КОНФЛІКТ ВОЛОДИМИР РУБАН ВІЙНА НА ДОНБАСІ
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ПАРАЛІМПІАДА-2018 ГАЗОВИЙ КОНФЛІКТ ВОЛОДИМИР РУБАН ВІЙНА НА ДОНБАСІ

Зірки Оскару 2018 приголомшили фанатів своїм візитом з цукерками: відео

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Зірки Оскару 2018 приголомшили фанатів своїм візитом з цукерками: відео
Зірки Оскару 2018 приголомшили фанатів своїм візитом з цукерками: відео / Twitter / @Jimmy Kimmel

Зірки Голлівуду завжди дивують глядачів та шанувальників премії "Оскар". Цього разу ведучий Джиммі Кіммел запропонував декількох актрисам і акторам зайти в кінотеатр неподалік і здивувати глядачів фільму "Зморшки часу".

Якщо минулого року дотепний Джиммі Кіммел завів групу іноземних туристів у зал театру Dolby, де відбувалась церемонія нагородження "Оскар", то цього року він пішов на ще радикальніший крок та влаштував справжній сюрприз.

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Під час показу фільму "Зморшки часу" Grauman's Chinese Theatre, що навпроти театру Dolby, Джиммі Кіммел разом з Марго Роббі, Галь Гадот, Люпітою Ніонго, Енселом Елгортом, Гільєрмо дель Тором та іншими зірками зайшли в зал та просто приголомшили глядачів.

У режимі прямої трансляції, яку показували на церемонії "Оскар", знаменитості пригощали кіноманів смаколиками і фотографувалися з фанатами.

Теги: LifeStyle Голлівуд Кіно Оскар Оскар-2018
Джерело: Variety
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