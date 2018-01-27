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Зірки першої величини та найдорожчий готель Карпат: нардеп з помпою два дні гуляв ювілей

06:55, сьогодні 8158
Степан Івахів
Степан Івахів / Соцмережі

Народний депутат Степан Івахів, який вважається найбагатшою людиною Волині, з нагоди свого 50-річчя влаштував неабиякі гуляння у найдорожчому готелі Карпат Rixos-Prykarpattya, який розташовується у Трускавці Львівської області.

Перед вечіркою бізнесмен-політик навіть записав спеціальний "космічний" ролик, участь у якому взяли відомі українські шоумени Олександр Педан і Сергій Притула.

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За сценарієм, до Трускавця Івахів прилетів із Місяця, який той нібито колонізував, а щоб його "зустріти" в 5-зірковому готелі зібралися друзі. Крім того, на кадрах можна побачити, як народний обранець лупцює свого охоронця.

Івахів з Педаном і Притулою запрошують на космічну вечірку до Трускавця

Святкування ювілею відбулося у готельному комплексі Rixos-Prykarpattya, який якраз Івахіву і належить.

"350 номерів і жодного вільного. Тарифи від 3 тисяч гривень за ніч. Високоповажні гості, серед яких, зокрема, відомий політик Володимир Литвин і кілька нардепів, десятки особистих охоронців. А ще найдорожчі напої, вишукані страви, зіркові виступи", – йдеться у сюжеті волинського каналу "Аверс".

За інформацією ТСН, гуляння відбувалися в окремому залі на 500 гостей, куди сторонніх не пускали, а парковка закладу була переповнено елітними авто здебільшого з волинською реєстрацією.

Зазначається, що саму публіку на вечорі розважали Педан і Притула, а на сцені співали Полякова, гурт "Ненсі" та танцював балет "Фрідом".

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Крім того, наступного дня святкування продовжилися, однак вже змінився дрес-код на вишиванки. Цього ж разу на сцені виступили ТІК і Tayanna, а завершилося все грандіозним феєрверком.

Як переконують волинські журналісти, два дні гулянок обійшлися Івахіву у мільйон гривень. До слова, Forbes у 2015 році оцінив його статки у майже сто мільйонів доларів.

Теги: Новини України Новини політики Луцьк Бізнес гроші відпочинок Відпочинок VIP Сергій Притула Скандал
Джерело: 24 Канал
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