Зірки проекту "Танці з зірками" приміряли стильні образи італійського бренду Diesel

Представники найкращих пар танцюристів на оновленому легендарному проекті "Танці з зірками 2017" стали обличчям нового спецпроекту Plastic Body українського видання JetSetter. У фотозйомці зірки приміряли речі з нової колекції джинсів італійського бренду одягу Diesel.

В кампейні нових Jogg Jeans взяли участь такі українські танцюристи як Олександра Кучеренко, Ілона Гвоздьова, Євген Кот та Ігор Кузьменко. Останній здобув перемогу на проекті разом з українською співачкою Наталією Могилевською.

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Окрім комфортного і стильного одягу Diesel, який приміряли танцюристи з проекту "Танці з зірками", вони розповіли про свої маленькі секрети і улюблені речі.



Олександра Кучеренко, Ілона Гвоздьова, Євген Кот та Ігор Кузьменко



Олександра Кучеренко, Ілона Гвоздьова, Євген Кот та Ігор Кузьменко



Ілона Гвоздьова

Коли я йду відпочивати в клуб з подругами, які не належать до світу танців, я практично не танцюю, щоб не бентежити їх і не відчувати себе ніяково,

– зізналась Ілона Гвоздьова.



Олександра Кучеренко

Споглядаючи пряму спину, манеру ходьби і випрямлені коліна завжди можна безпомилково визначити: перед тобою – танцюрист,

– зауважила Олександра Кучеренко.