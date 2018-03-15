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Зірки проекту "Танці з зірками" приміряли стильні образи італійського бренду Diesel

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Олександра Кучеренко, Ілона Гвоздьова, Євген Кот та Ігор Кузьменко для Plastic Body
Олександра Кучеренко, Ілона Гвоздьова, Євген Кот та Ігор Кузьменко для Plastic Body / jetsetter.ua

Представники найкращих пар танцюристів на оновленому легендарному проекті "Танці з зірками 2017" стали обличчям нового спецпроекту Plastic Body українського видання JetSetter. У фотозйомці зірки приміряли речі з нової колекції джинсів італійського бренду одягу Diesel.

В кампейні нових Jogg Jeans взяли участь такі українські танцюристи як Олександра Кучеренко, Ілона Гвоздьова, Євген Кот та Ігор Кузьменко. Останній здобув перемогу на проекті разом з українською співачкою Наталією Могилевською.

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Окрім комфортного і стильного одягу Diesel, який приміряли танцюристи з проекту "Танці з зірками", вони розповіли про свої маленькі секрети і улюблені речі.


Олександра Кучеренко, Ілона Гвоздьова, Євген Кот та Ігор Кузьменко


Олександра Кучеренко, Ілона Гвоздьова, Євген Кот та Ігор Кузьменко


Ілона Гвоздьова

Коли я йду відпочивати в клуб з подругами, які не належать до світу танців, я практично не танцюю, щоб не бентежити їх і не відчувати себе ніяково,
– зізналась Ілона Гвоздьова.


Олександра Кучеренко

Споглядаючи пряму спину, манеру ходьби і випрямлені коліна завжди можна безпомилково визначити: перед тобою – танцюрист,
– зауважила Олександра Кучеренко.

Теги: Новини України LifeStyle Музика Мода
Джерело: 24 Канал
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