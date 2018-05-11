Зірки спорту "мотивуватимуть" у Києві

18 травня у київському Fedoriv Hub відбудеться цікава подія – Motivation Night: Sport Edition. На цьому унікальному для України заході спортивні зірки поділяться найцікавішими мотивуючими історіями з життя.

Знамениті чемпіони з різних видів розкажуть, зокрема, про ціну однієї помилки на арені та в спортивному бізнесі, про те, як професіонали налаштовують себе на змагання і що роблять після завершення кар'єри.

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Гостями Motivation Night: Sport Edition стануть:

* Олена Підгрушна – олімпійська чемпіонка-2014, чемпіонка світу-2013, 5-разова чемпіонка Європи, капітан збірної України з біатлону.

* Жан Беленюк – срібний призер Олімпіади в Ріо-де-Жанейро-2016, чемпіон світу та Європи з греко-римської боротьби.

* Слава Медведенко – найкращий баскетболіст в історії незалежної України, дворазовий чемпіон НБА.

* Ярослав Попович – легенда українського велоспорту, найкращий молодий гонщик "Тур де Франс-2005", зараз – спортивний директор американської команди світового туру Trek-Segafredo.

* Армен Варданян – бронзовий призер Олімпіади-2008 з греко-римської боротьби.

* Оксана Оробець – триразова чемпіонка світу з фітнесу, дворазовий переможець "Арнольд Класік".

* Олексій Кононов – чемпіон України з гімнастики, артист найвідомішого в світі Cirque du Soleil.

Двоє учасників події вже "натякнули", про що розказуватимуть.

10 років тому на чемпіонаті світу запорола естафету, – розповідає Олена Підгрушна. – Це був справжній епік-файл. Підвела команду. Готова була крізь землю провалитися. Місце собі не знаходила. А через два тижні новий старт – чемпіонат Європи. І тренер мене знову ставить першою. Мовляв, після провалу ти стала на три голови сильнішою. І в підсумку ми виграла ту естафету чемпіонату Європи!



Ярослав Попович

В мене була історія, сюжету якої могла позаздрити Агата Крісті, – пригадує Ярослав Попович. – Ще у якості гонщика полетів за океан на презентацію своєї команди. А в підсумки довелося виступати в американському суді у якості свідка в допінг-справі Ленса Армстронга. ФБР вручило повістку до суду. А коли повернувся в Італію, там вже чекали карабінери – для того, щоб влаштувати обшук у будинку. Деталі цієї незабутньої історії розповім під час зустрічі.

Про що говоритимуть інші зірки? Дізнаєтеся на Motivation Night: Sport Edition.

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