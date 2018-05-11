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ЄВРОБАЧЕННЯ 2018 ЛОМАЧЕНКО – ЛІНАРЕС ПІВНІЧНИЙ ПОТІК-2 ОПЕРАЦІЯ ОБ'ЄДНАНИХ СИЛ
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ЄВРОБАЧЕННЯ 2018 ЛОМАЧЕНКО – ЛІНАРЕС ПІВНІЧНИЙ ПОТІК-2 ОПЕРАЦІЯ ОБ'ЄДНАНИХ СИЛ

Зірки спорту "мотивуватимуть" у Києві

116 Читать новость на русском
Олена Підгрушна
Олена Підгрушна

18 травня у київському Fedoriv Hub відбудеться цікава подія – Motivation Night: Sport Edition. На цьому унікальному для України заході спортивні зірки поділяться найцікавішими мотивуючими історіями з життя.

Знамениті чемпіони з різних видів розкажуть, зокрема, про ціну однієї помилки на арені та в спортивному бізнесі, про те, як професіонали налаштовують себе на змагання і що роблять після завершення кар'єри.

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Гостями Motivation Night: Sport Edition стануть:

* Олена Підгрушна – олімпійська чемпіонка-2014, чемпіонка світу-2013, 5-разова чемпіонка Європи, капітан збірної України з біатлону.
* Жан Беленюк – срібний призер Олімпіади в Ріо-де-Жанейро-2016, чемпіон світу та Європи з греко-римської боротьби.
* Слава Медведенко – найкращий баскетболіст в історії незалежної України, дворазовий чемпіон НБА.
* Ярослав Попович – легенда українського велоспорту, найкращий молодий гонщик "Тур де Франс-2005", зараз – спортивний директор американської команди світового туру Trek-Segafredo.
* Армен Варданян – бронзовий призер Олімпіади-2008 з греко-римської боротьби.
* Оксана Оробець – триразова чемпіонка світу з фітнесу, дворазовий переможець "Арнольд Класік".
* Олексій Кононов – чемпіон України з гімнастики, артист найвідомішого в світі Cirque du Soleil.

Двоє учасників події вже "натякнули", про що розказуватимуть.

10 років тому на чемпіонаті світу запорола естафету, – розповідає Олена Підгрушна. – Це був справжній епік-файл. Підвела команду. Готова була крізь землю провалитися. Місце собі не знаходила. А через два тижні новий старт – чемпіонат Європи. І тренер мене знову ставить першою. Мовляв, після провалу ти стала на три голови сильнішою. І в підсумку ми виграла ту естафету чемпіонату Європи!

Ярослав Попович
Ярослав Попович

В мене була історія, сюжету якої могла позаздрити Агата Крісті, – пригадує Ярослав Попович. – Ще у якості гонщика полетів за океан на презентацію своєї команди. А в підсумки довелося виступати в американському суді у якості свідка в допінг-справі Ленса Армстронга. ФБР вручило повістку до суду. А коли повернувся в Італію, там вже чекали карабінери – для того, щоб влаштувати обшук у будинку. Деталі цієї незабутньої історії розповім під час зустрічі.

Про що говоритимуть інші зірки? Дізнаєтеся на Motivation Night: Sport Edition.

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Теги: Новини спорту Анонс
Джерело: 24 Канал
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