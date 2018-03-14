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Зірки "Теорії великого вибуху" відреагували на смерть Хокінга

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Стівен Хокінг та актор Джим Парсонс
Стівен Хокінг та актор Джим Парсонс / Фото з Іnstagram

Головні герої популярного серіалу "Теорія великого вибуху" відреагували на смерть відомого фізика Стівена Хокінга та поділилися спогадами про нього.

Як відомо, всесвітній відомий фізик Стівен Хокінг помер у віці 76 років. Причиною смерті стало ускладнення, які викликав аміотрофічний бічний склероз, який діагностували у вченого в 1963 році.

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Джонні Галекі, який виконував роль Леонарда у серіалі, опублікував спільну фото з науковцем, яке зробили на зйомках одного з епізоду серіалу.

"Спочивайте з миром, Стівенн Хокінг. Нам бракуватиме не тільки вашого яскравого розуму, але і вашого почуття гумору", – написав він.

Дивіться фрагмент серіалу "Теорія великого вибуху" із Стівеном Хокінгом:

Також актриса Кейлі Куоко, яка виконувала роль Пенні, згадала почуття гумору Хокінга.

"Це була справді велика честь працювати з неймовірним Стівеном Хокінгом. Він змусив нас сміятися, і ми змусили його сміятися. Його життя і робота часто ставали в "Теорії великого вибуху" темами для зйомок. Нам буде Вас не вистачати, але світ вдячний за знання і мужність, які ви залишили після себе. Дякуємо вам за те, що ви надихаєте всіх", – написала Кейлі.

Теги: LifeStyle Стівен Хокінг Кіно
Джерело: 24 Канал
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