Зірки "Теорії великого вибуху" відреагували на смерть Хокінга
Головні герої популярного серіалу "Теорія великого вибуху" відреагували на смерть відомого фізика Стівена Хокінга та поділилися спогадами про нього.
Як відомо, всесвітній відомий фізик Стівен Хокінг помер у віці 76 років. Причиною смерті стало ускладнення, які викликав аміотрофічний бічний склероз, який діагностували у вченого в 1963 році.
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Джонні Галекі, який виконував роль Леонарда у серіалі, опублікував спільну фото з науковцем, яке зробили на зйомках одного з епізоду серіалу.
"Спочивайте з миром, Стівенн Хокінг. Нам бракуватиме не тільки вашого яскравого розуму, але і вашого почуття гумору", – написав він.
Дивіться фрагмент серіалу "Теорія великого вибуху" із Стівеном Хокінгом:
Також актриса Кейлі Куоко, яка виконувала роль Пенні, згадала почуття гумору Хокінга.
"Це була справді велика честь працювати з неймовірним Стівеном Хокінгом. Він змусив нас сміятися, і ми змусили його сміятися. Його життя і робота часто ставали в "Теорії великого вибуху" темами для зйомок. Нам буде Вас не вистачати, але світ вдячний за знання і мужність, які ви залишили після себе. Дякуємо вам за те, що ви надихаєте всіх", – написала Кейлі.