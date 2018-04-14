Моделі Victoria’s Secret на знаменитому фестивалі Coachella 2018: фото найкращих образів

Музичний фестиваль Coachella, який розпочався в Лос-Анджелесі 13 квітня і триватиме до 22 квітня, зібрав найяскравіших зірок шоу-бізнесу. Одними з них стали "ангели" білизняного бренду Victoria’s Secret.

Сара Сампайо, Ельза Госк, Ромі Стрейд, Жасмін Тукс, Лаіс Рібейро, Тейлор Хілл, а також екс-"ангели" Алессандра Амбросіо та Ізабель Гулар зібрались на одній території фестивалю, щоб вдосталь повеселитись під палаючим сонцем.

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Для музичної події моделі в перший день продемонстрували неймовірні яскраві образи. Одяг так і передавав енергію та атмосферу свята, а дивовижні зачіски та макіяжі, над якими працювала ціла армія стилістів та візажистів зірок, додавала ефектності "лукам".

Сайт "24" зібрав для вас найкращі образи моделей з соцмереж, які запам’ятались у перший день грандіозного фестивалю Coachella.



Жасмін Тукс



Жасмін Тукс і Лаіс Рібейро



Жасмін Тукс і Лаіс Рібейро

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Лаіс Рібейро



Лаіс Рібейро



Ромі Стрейд



Ромі Стрейд



Ромі Стрейд



Ельза Госк



Алессандра Амбросіо



Алессандра Амбросіо

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Сара Сампайо



Ізабель Гулар



Тейлор Хілл