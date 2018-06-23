Зірки, які показали свою вагітність на оголених фото
Чимало знаменитостей не соромляться показати своє оголене тіло під час вагітності. У такий спосіб зіркові мами доказують, що це прекрасний стан не тільки ніжний та жіночний, а й сексуальний.
Пропонуємо переглянути відверті фотосесії знаменитостей під час вагітності – від Бейонсе до Серени Вільямс.
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Демі Мур:
Серена Вільямс:
Пінк:
Сіара:
Брітні Спірс:
Бейонсе:
Клаудія Шиффер:
Моніка Белуччі:
Роузі Хантінгтон-Уайтлі:
Cardi B:
Сінді Кроуфорд:
Даутцен Крус:
Хлої Кардашян:
Крістіна Агілера:
Кім Кардашян:
Кендіс Сванепул:
Джерело: 24 Канал
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