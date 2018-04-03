Здавалось би, попри чисельні гучні скандали відомих постатей з алкоголем, важко повірити, що є зірки, які принципово не вживають алкоголь, але насправді таких доволі багато, і в кожного з них свої причини його не вживати.

Попри фінансові можливості купити дорогий алкоголь, ці зірки відмовилися від його споживання.

Читайте також: Зірки Голлівуду, які починали кар'єру з масовки

Зірки, які принципово не вживають алкоголю

Блейк Лайвлі



Зірка серіалу "Пліткарка", американська актриса і фотомодель і дружина Райана Рейнольдса, Блейк Лайвлі, не п'є, тому що, за її словами, не схильна ні до алкоголю, ні до нікотину, ні до наркотиків.

До того ж ця сторона життя її просто не приваблює – у Блейк багато інших інтересів.

"Не можу сказати, що в моєму будинку не знайдеться жодної пляшки спиртного, але використовую я його не за прямим призначенням, приправляючи алкогольними напоями страви, які готую", – зізналася Лайвлі.

Том Круз

Том Круз не вживає алкоголь, тому що є адептом секти саєнтологів, а в ній шкідливі звички не вітаються. Можливо, саме тому актор виглядає доволі молодо.

Девід Бекхем

Девід Бекхем активно рекламує шотландський віскі, але сам при цьому алкоголь не вживає, і на це є, як мінімум, дві причини. По-перше, Девід – спортсмен, по-друге, на його погляд, алкоголь погано впливає на відносини в сім'ї – на жаль, таких прикладів Девід знає достатньо, а любов близьких – головна життєва цінність Бекхема.

Кім Кардашьян

Кім Кардашьян відмовилася від спиртних напоїв, оскільки вважає, що вони негативно впливають на зовнішність, а їй хочеться зберегти свіжість і молодість на максимально тривалий час. До того ж, за словами Кім, їй не подобається смак алкоголю, тому вона не бачить сенсу у вживанні того, що не доставляє їй ніякого задоволення.

Та й вплив спиртного на людину не приводить світську діву в захват. "Досить того, що п'ють мої сестри, і я весь час спостерігаю, як під впливом алкоголю веселі і безпосередні люди легко перетворюються в справжніх бешкетників. У таких випадках мені хочеться взяти і вирубати їх", – розповідає Кім.

Дженіфер Лопес



Дженніфер Лопес, яка принципово не вживає алкоголь, керується тими ж міркуваннями, що і Кардашьян: вона вважає, що спиртні напої погано впливають на шкіру, а для неї зовнішній вигляд набагато важливіший, ніж швидкоплинне задоволення від алкоголю.

"За зовнішнім виглядом людини завжди можна визначити, як часто вона дозволяє собі випити келишок чогось міцного. Буває, на мене ображаються, коли на якомусь торжестві піднімаю тост з келихом з водою. Тоді я прошу налити мені вина, але роблю тільки один маленький ковток ", – розповідає акторка.

Відмова від спиртних напоїв – один із секретів краси Джей Ло, серед яких також відсутність будь-яких шкідливих звичок, дієта і заняття спортом.

Джим Керрі

Актор вважає, що життя занадто прекрасне, але і одночасно коротке, щоб витрачати його на шкідливі звички у вигляді алкоголю і наркотиків. Актор запевняє, що вміє отримувати задоволення від найпростіших речей, і це робить його життя цікавим без застосування будь-яких допінгів. Втім, не можна сказати, що Керрі обходиться зовсім вже без них. Допінгами йому слугують спорт, вітаміни і кава, яка є улюбленим напоєм актора.

Наталі Портман

Зірка "Чорного лебедя" Наталі Портман, яка є переконаною веганкою виключила зі свого раціону також алкоголь і сигарети, які на її думку погано вписуються в її світогляд і систему харчування зокрема.

Тайра Бенкс

Супермодель, акторка і співачка Тайра Бенкс потай від батьків спробувала алкоголь, коли їй було дванадцять років. Досвід виявився настільки невдалим, що з тих пір Тайра морщиться при одній тільки згадці про спиртне.

"З тих пір я жодного разу не пила, а наркотики взагалі ніколи не вживала. Так що твердження, ніби-то все моделі страждають від шкідливих звичок, є брехнею", – зізнається Бенкс.

Єдине, що іноді дозволяє собі модель, – це сидр, в якому міститься лише три відсотки алкоголю.

Кім Кеттролл

Зірка серіалу "Секс у великому місті" Кім Кеттролл, не вживає, тому що її організм категорично не приймає спиртні напої. Актриса не раз скаржилася журналістам, що від алкоголю у неї буквально розколюється голова. Кеттролл згадує, що вперше спробувала вино в студентські роки.

"Мені вистачило трьох вечірок, щоб зрозуміти: я і алкоголь – речі несумісні. Смак деяких напоїв мені сподобався, але на ранок я відчувала себе так погано, що зрозуміла: воно того не варто", – згадує вона.

Дженніфер Хадсон

Акторка і співачка Дженніфер Хадсон не п'є з власних міркувань безпеки – вона боїться стати залежною від алкоголю. У дитинстві, яке Дженніфер провела в південному окрузі Чикаго, дівчина надивилася на наслідки алкогольної і наркотичної залежності – від неї страждали всі сусіди Хадсон, а її матір, брата і племінника вбив родич, який знаходився під впливом допінгу.

"Я принципово ніколи не пробувала алкоголь, – каже Дженніфер, – занадто багато людей навколо мене впадали в залежність, тому я вирішила не ризикувати. Краще і не починати. Можливо, хтось назве мене боягузкою, але мені так спокійніше", – розповіла акторка.