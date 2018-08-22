Зіркова блогерка К'яра Ферраньї показала, як підріс син: зворушливі фото

Знаменита італійська пара, блогерка К'яра Ферраньї та її коханий репер Fedez, які напередодні вперше стали батьками, відсвяткували п'ять місяців сина.

Нові знімки К'яра опублікувала на своїй сторінці в Instagram.

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19 березня у зіркової пари народився син Лео. З перших днів народження малюка, К'яра активно публікує його фото у соціальні мережі і ніжно називає сина Леончіно.

Ферраньї поширила ніжні сімейні світлини, на яких задувають свічку на святковому десерті.

"Щасливих 5 місяців, пудинг", – прокоментувала фото чарівна мама.



К'яра Ферраньї з нареченим Fedez і сином Лео / Instagram



К'яра Ферраньї з нареченим Fedez і сином Лео / Instagram

Допис, поширений Chiara Ferragni (@chiaraferragni) 22 Сер 2018 р. о 12:54 PDT

Хто така К'​яра Ферраньї?Відома італійська модель, бізнес-вумен, а також одна з найвідоміших світових блогерів. Також популярність дівчина отримала завдяки особистому контенту The Blonde Salad.



Наречений дівчини – італійський репер, співак і музичний продюсер Fedez. Його справжнє ім'я – Федеріко Леонардо Лючія.