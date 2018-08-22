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Зіркова блогерка К'яра Ферраньї показала, як підріс син: зворушливі фото

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К'яра Ферраньї і Лео
К'яра Ферраньї і Лео / Instagram

Знаменита італійська пара, блогерка К'яра Ферраньї та її коханий репер Fedez, які напередодні вперше стали батьками, відсвяткували п'ять місяців сина.

Нові знімки К'яра опублікувала на своїй сторінці в Instagram.

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19 березня у зіркової пари народився син Лео. З перших днів народження малюка, К'яра активно публікує його фото у соціальні мережі і ніжно називає сина Леончіно.

Ферраньї поширила ніжні сімейні світлини, на яких задувають свічку на святковому десерті.

"Щасливих 5 місяців, пудинг", – прокоментувала фото чарівна мама.

К'яра Ферраньї і Лео
К'яра Ферраньї з нареченим Fedez і сином Лео / Instagram

К'яра Ферраньї і Лео
К'яра Ферраньї з нареченим Fedez і сином Лео / Instagram

Хто така К'​яра Ферраньї?Відома італійська модель, бізнес-вумен, а також одна з найвідоміших світових блогерів. Також популярність дівчина отримала завдяки особистому контенту The Blonde Salad.

Наречений дівчини – італійський репер, співак і музичний продюсер Fedez. Його справжнє ім'я – Федеріко Леонардо Лючія.

Теги: LifeStyle Зіркові мами Зіркові романи Діти і неповнолітні
Джерело: 24 Канал
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