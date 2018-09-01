Зіркова мама Сніжана Єгорова прокоментувала нововведення в освіті України

1 вересня зіркові батьки України також повели своїх дітей до школи. Наприклад, відома українська телеведуча Сніжана Єгорова вже не вперше розпочинає осінь зі святкової лінійки у гімназії №48.

Більшість шкіл та вишів вирішили влаштувати День знань саме 1 вересня. МОН віддало право навчальним закладам самостійно вирішувати, коли проводити урочистості, хоча у МОЗ радили взагалі не влаштовувати святкові шикування. У столичних гімназіях також вирішили не порушувати традиції.

Читайте також: МОЗ пропонує нові санітарні норми для школи: що кардинально зміниться для учнів

Наприклад, в гімназії №48 в школу прийшли 60 першачків, серед них і син ведучої Сніжани Єгорової – Ваня. Тут, зокрема, навчається ще двоє старших її дітей. За словами Сніжани, кожен початок нового навчального року проходить як вперше, зокрема, і через нововведення в освіті.

Я якраз з тих батьків, які вважають, що зараз нову систему шкільну треба впроваджувати в життя саме таким чином, як вона планується міністерством,

– прокоментувала Сніжана Єгорова.

Щодо ставлення до пропозиції МОЗ відмінити лінійки, ведуча зізнається, що вистояти урочистості, дійсно, нелегко.

Відверто кажучи це, звісно, свято, але я важкенько вистояла все це. Мені здається, що це можна замінити на щось більш активне,

– додала українська ведуча.

До слова, про нестачу одномісних парт і підручників в школі говорять неохоче. Нагадаємо, що цього року першачків мали забезпечити одномісними партами, але їх поки що немає, зокрема, і у гімназії №48. Кажуть, що чекають на них у жовтні. Також у жовтні мають забезпечити першачків підручниками, адже їх не встигли надрукувати.