Зіркова мама Єва Лонгорія показала зворушливе фото з сином

Голлівудська актриса Єва Лонгорія. яка насолоджується материнством, напередодні знялася для обкладинки американського видання "HOLA! USA".

Єва Лонгорія прикрасила обкладинку журналу разом зі своїм одномісячним сином Сантьяго Енріке. Зірка опублікувала новий знімок з фотосесії на своїй сторінці в Instagram.

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На фото зіркова матуся ніжно обіймає свого сина.

Ще одне фото Сантьяго з його першої фотосесії з мамою. Я не мала змоги опублікувати більше фото тому, що я повільно повертаюся з декретної відпустки. Однак це фото досконале. Він став чимось більшим, ніж я могла коли-небудь просити,

– прокоментувала Єва знімок з малюком.

Допис, поширений Eva Longoria Baston (@evalongoria) 31 Лип 2018 р. о 10:12 PDT

Нагадаємо, у день народження первістка видання "HOLA! USA" отримало ексклюзивне право на публікацію першого фото Єви Лонгорії з сином. Єва Лонгорія народила хлопчика від чоловіка Хосе Антоніо Бастона 19 червня в одній із клінік Лос-Анджелеса. Під час своєї першої вагітності зірка часто брала участь у фотосесіях, а на останніх тижнях очікування первістка вона зізнавалась, що їй ставало дедалі важче ходити, через що з нетерпінням очікувала на пологи.