Зіркова матуся Кайлі Дженнер показала ідеальні форми на прогулянці з донькою

Світська левиця та зірка реаліті-шоу про "Сімейство Кардашян" Кайлі Дженнер взірвала мережі своїм знімком із прогулянки з донькою Стормі від коханого Тревіса Скотта.

Відповідні фото Кайлі оприлюднила на сторінці в Instagram.

Кайлі з двомісячною донькою Стормі у стильній колисці вразила всіх своїм виходом. Для спільного "луку" 20-річна дівчина обрала міні-сукню від Fendi, в той час як дитячий візок також був стилізований від модного бренду.

Читайте також: Кайлі Дженнер зачарувала милими знімками з донькою

Спокуслива сукня чудово підкреслювала форми Кайлі, над якими за зовсім короткий час відмінно попрацювала Кайлі. Свій образ вона доповнила зручним взуттям та стильними аксесуарами.



Кайлі Дженнер на прогулянці зі Стормі



Візочок доньки Стормі

Нагадаємо, що одна із сестер Кайлі Дженнер, Хлої Кардашян, 12 квітня теж народила донечку. За інформацією ЗМІ, первісток Хлої, який повинен був з'явитись наприкінці квітня, народився швидше через передчасні перейми, які спричинила інформація про зради батька дитини – баскетболіста Трістана Томпсона. Згодом очевидці розповіли, що машина батька-гультія була припаркована біля однієї з лікарень Клівленду, а сам Трістан був присутній на пологах.