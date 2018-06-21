Зіркова матуся Кріссі Тейген випустила сяючий б’юті-продукт

Телевізійна зірка та модель Кріссі Тейген, яка місяць тому вдруге стала матір’ю, теж вирішила податись в б’юті-індустрію та випустила власну олію для тіла Becca x Chrissy.

Кріссі спільно з брендом Becca представила "літню" олію для тіла з ефектом золотистого сяйва. У пляшці косметичного засобу олія мерехтить як справжнє золото і створює на тілі красиві відблиски.

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Кампейн б’юті-продукту був створений ще під час вагітності Тейген. Це підтверджує її округлий живіт, який проглядається крізь коричневу сукню-сорочку та який з ніжністю підтримує рукою зірка.



Кріссі Тейген презентувала олію для тіла Becca x Chrissy

Допис, поширений beccacosmetics (@beccacosmetics) 20 Чер 2018 р. о 2:20 PDT

Допис, поширений beccacosmetics (@beccacosmetics) 19 Чер 2018 р. о 10:45 PDT

Раніше схожий продукт випускала співачка Ріанна, – тоді вона створила засіб для тіла Body Lava. Також тематика золота була присутня і в нових "еротичних" парфумах Кім Кардашян, які наробили не мало шуму в б’юті індустрії. Косметологи у свою чергу рекомендують підкреслювати груди, плечі та ключиці звичайним хайлайтером, якщо вам важко дістати брендові косметичні продукти.

Нагадаємо, що Кріссі Тейген народила сина в середині травня цього року. Батьком дитини став виконавець Джон Ледженд, з яким познайомилася більше 10 років тому в 2007 році на зйомках кліпу "Stereo". У пари також є 2-річна донька Луна Сімона.