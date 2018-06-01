Зіркова подруга Меган Маркл закрутила роман з 25-річним співаком

Індійська акторка Пріяна Чопра, яка є близькою подругою герцогині Сассекської Меган Маркл, поспішає влаштувати своє особисте життя. Голлівудська зірка закрутила роман з 25-річним співаком та актором Ніком Джонасом.

Про це повідомляє US Weekly.

Мабуть, весілля принца Гаррі та Меган Маркл повпливали не на одну закохану пару. Так, подруга герцогині Сассекської Пріянка Чопра розпочала стосунки з артистом, який на 10 років молодший за неї.

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Чутки про стосунки зіркової пари зародились після того, як 35-річну Пріянку побачили у супроводі Ніка Джонаса під час концерту. Знаменитості насолоджувались компанією один одного, а вже наступного дня відвідали бейсбольну гру "Лос-Анджелес – Доджерс".

Пріянка та Нік дуже тісно сиділи один біля одного, говорили та сміялись. Вони виглядали щасливими. Зірки не намагались відгородитись від інших вболівальників, оскільки вони перебували в громадському місці. Тому актори охоче спілкувались з іншими людьми,

– розповів вболівальник, який впізнав акторів.

Очевидцям вдалось зафіксувати момент, коли Пріянка Чопра та Нік Джонас йшли на свої місця, щоб повболівати за улюблену команду.

"Вони зустрічаються", – підтвердили всі чутки інсайдери видання.

Зазначимо, що Пріянка та Нік знайомі кілька років. Спершу їхні стосунки були дружніми. Пара з'явилась на MetGala 2017 разом, щасливо посміхаючись перед фотографами. Тоді Пріянка Чопра пояснила, що вони випадково домовились про спільний похід на червону доріжку. За її словами, Нік Джонас запропонував їй відвідати разом захід і вона погодилась. Мабуть, за рік дружби їхні стосунки переросли у щось більше.



Пріянка Чопра та Нік Джонас