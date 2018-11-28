Зіркова тенісистка знялася у відвертій фотосесії для журналу: фото
Відома словацька тенісистка Домініка Цибулкова взяла участь у відвертій фотосесії для чеського журналу Grade.
Відвертим фото 29-річна тенісистка поділилася у своєму Instagram.
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29-річна тенісистка з Словаччини позувала у відкритому плащі для фотографа Лукаша Кимличка. Цей сезону Цибулкова завершила на 25-му рядку в рейтингу WTA.
Нагадаємо, що словацька тенісистка була четвертою ракеткою світу і третім номером юніорського рейтингу. Домініка – фіналістка Відкритого чемпіонату Австралії (2014 рік), переможниця підсумкового турніру Жіночої тенісної асоціації (2016).
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Джерело: 24 Канал
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