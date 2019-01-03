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      Зіркова українська біатлоністка розповіла, коли завершить кар'єру

      156 Читать новость на русском
      Ірина Варвинець
      Ірина Варвинець

      Українська біатлоністка Ірина Варвинець розповіла про проблеми з колінами, які не дозволять їй виступити в поточному сезоні.

      Для української біатлоністки Ірини Варвинець минулий сезон видався неоднозначним. Під час підготовчого періоду спортсменка мала проблеми з колінами, через що не змогла показати гідний результат на етапах Кубка світу і Олімпійський іграх.

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      Конкретного рішення я ще не прийняла, бо не всі питання поки що вирішені. Мої висновки МРТ відправлені до Німеччини, йде консультація з лікарями. Думаю, що раніше весни ніхто нічого не скаже, навіть якщо я ухвалю остаточне рішення. Але цей сезон я пропускаю повністю,
      – сказала Ірина Варвинець у інтерв'ю Xsport.

      Нагадаємо, що навесні минулого року Варвинець заявила, що бере паузу у своїй спортивній кар'єрі пов'язану з рішенням деяких проблем зі здоров'ям. За цей час Іра встигла вийти заміж, стати членом комісії атлетів НОК, а також удостоїтися звання "Жінки року" в місті Чернігів.

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      Теги: Спорт Новини біатлону
      Джерело: 24 Канал
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