Зіркові батьки з дітьми знялись для модного глянцю: зворушливі фото

Для вересневого випуску видання Harper's Bazaar fashion-директор Карін Ройтфельд підготувала справжній сюрприз. Жінка вирішила присвятити номер вічним цінностям – сім'ї. За героїв редактор обрала відомих зірок з їхніми найближчими родичами.

Про це повідомляють на сайті видання.

Для випуску нового номеру Harper's BAZAAR ICONS Карін запросила на модну фотозйомку таких зірок як Каньє Веста, Крістіну Агілеру, Лайонела і Ніколь Річі, Стівена і Лів Тайлер, Біллі Айдола, Теодору і Олександру Річардс, Періс Джексон, Брюса Спрінгстіна та інших. Автором зворушливої зйомки став культовий фотограф Маріо Сорренті.

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Репер Каньє Вест з дітьми Сеінтом і Норт



Співачка Крістіна Агілера з дітьми Саммер і Максом



Артист Лайонел Річі з донькою Ніколь



Музикант Брюс Спрінгстін з донькою Джессікою



Моделі Сестри Теодора і Олександра Річардс



Співачка Еріка Баду з дітьми Пумою, Марсом і Севеном

На честь випуску вересневого глянцю видання Harper's Bazaar влаштує однойменну вечірку в Нью-Йорку, яка відбудеться 7 липня в легендарному готелі Plaza, за підтримки Infor, Stella Artois, Fujifilm, Estée Lauder, Saks Fifth Avenue і Genesis.