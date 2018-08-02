Зіркові батьки з дітьми знялись для модного глянцю: зворушливі фото
Для вересневого випуску видання Harper's Bazaar fashion-директор Карін Ройтфельд підготувала справжній сюрприз. Жінка вирішила присвятити номер вічним цінностям – сім'ї. За героїв редактор обрала відомих зірок з їхніми найближчими родичами.
Про це повідомляють на сайті видання.
Для випуску нового номеру Harper's BAZAAR ICONS Карін запросила на модну фотозйомку таких зірок як Каньє Веста, Крістіну Агілеру, Лайонела і Ніколь Річі, Стівена і Лів Тайлер, Біллі Айдола, Теодору і Олександру Річардс, Періс Джексон, Брюса Спрінгстіна та інших. Автором зворушливої зйомки став культовий фотограф Маріо Сорренті.
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Репер Каньє Вест з дітьми Сеінтом і Норт
Співачка Крістіна Агілера з дітьми Саммер і Максом
Артист Лайонел Річі з донькою Ніколь
Музикант Брюс Спрінгстін з донькою Джессікою
Моделі Сестри Теодора і Олександра Річардс
Співачка Еріка Баду з дітьми Пумою, Марсом і Севеном
На честь випуску вересневого глянцю видання Harper's Bazaar влаштує однойменну вечірку в Нью-Йорку, яка відбудеться 7 липня в легендарному готелі Plaza, за підтримки Infor, Stella Artois, Fujifilm, Estée Lauder, Saks Fifth Avenue і Genesis.