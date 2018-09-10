Зіркові гравці збірної України з баскетболу взяли участь у благодійному забігу: фото

Баскетболісти чоловічої національної збірної України взяли участь в благочинному забігу.

Вони пробігли центром Києва разом з дітьми з проекту Kids Autism Games, пише Федерація баскетболу України.

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Зазначимо, що зараз наша збірна готується до найближчих матчів кваліфікації чемпіонату світу. У Києві українці зіграють 14 вересня проти Іспанії, а 17 вересня на виїзді проти Чорногорії.

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