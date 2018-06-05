Зіркові К'яра Ферраньї і Fedez знялися в еротичній фотосесії:18+
Відома італійська пара блогерка К'яра Ферраньї і співак Fedez взяли участь в інтимній фотосесії у ванній кімнаті.
Фото опублікувала блогерка на своїй сторінці в Instagram.
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Чоловік моєї мрії, який дуже скоро стане моїм чоловіком. Я пишаюся тобою,
– прокоментувала К'яра світлину.
Зазначимо, що автором фото став ізраїльський фотограф Гай Арош. У його портфоліо – роботи для Vogue, Bazaar, NY times, Dazed, Elle, GQ, рекламні кампанії для найбільших брендів і знімки зірок світової величини.
Нагадаємо, К'яра і Fedez заручилися у травні 2017-го після кількох місяців роману, а у жовтні дівчина офіційно підтвердила, що чекає дитину.
Хто така К'яра Ферраньї? Відома італійська модель, бізнес-вумен, а також одна з найвідоміших світових фешн-блогерів. Крім того, популярність дівчина отримала завдяки особистому контенту The Blonde Salad.
Наречений дівчини – італійський репер, співак і музичний продюсер Fedez. Його справжнє ім'я – Федеріко Леонардо Лючі.
19 березня у пари народився син Лео.