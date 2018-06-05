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Зіркові К'яра Ферраньї і Fedez знялися в еротичній фотосесії:18+

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К'яра Ферраньї і Fedez знялися в еротичній фотосесії
К'яра Ферраньї і Fedez знялися в еротичній фотосесії / Instagram

Відома італійська пара блогерка К'яра Ферраньї і співак Fedez взяли участь в інтимній фотосесії у ванній кімнаті.

Фото опублікувала блогерка на своїй сторінці в Instagram.

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Чоловік моєї мрії, який дуже скоро стане моїм чоловіком. Я пишаюся тобою,
– прокоментувала К'яра світлину.

Зазначимо, що автором фото став ізраїльський фотограф Гай Арош. У його портфоліо – роботи для Vogue, Bazaar, NY times, Dazed, Elle, GQ, рекламні кампанії для найбільших брендів і знімки зірок світової величини.

к'яра ферраньї федец

кьяра ферраньї федец

кьяра ферраньї федец

кьяра ферраньї федец

кьяра ферраньї федец

 

Допис, поширений Guy Aroch (@guyaroch)

Нагадаємо, К'яра і Fedez заручилися у травні 2017-го після кількох місяців роману, а у жовтні дівчина офіційно підтвердила, що чекає дитину.

Хто така К'​яра Ферраньї? Відома італійська модель, бізнес-вумен, а також одна з найвідоміших світових фешн-блогерів. Крім того, популярність дівчина отримала завдяки особистому контенту The Blonde Salad.

Наречений дівчини – італійський репер, співак і музичний продюсер Fedez. Його справжнє ім'я – Федеріко Леонардо Лючі.

19 березня у пари народився син Лео.
 

Теги: LifeStyle Зіркові романи
Джерело: 24 Канал
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