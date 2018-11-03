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      Зіркові подруги: Вікторія Бекхем підтримала Єву Лонгорію на благодійному вечорі

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      Єва Лонгорія і Вікторія Бекхем
      Єва Лонгорія і Вікторія Бекхем / Instagram

      Знамениті найкращі подруги – акторка Єва Лонгорія і дизайнерка Вікторія Бекхем – дружать вже багато років. Так, дружина Девіда Бекхема не змогла пропустити благодійний вечір Global Gift Gala, який організувала зірка серіалу "Відчайдушні домогосподарки" Лонгорія.

      Нові спільні фото зірки опублікували на своїх сторінках в Instagram. Вечірка пройшла у готелі Rosewood у Лондоні. Вікторія Бекхем прийшла на захід також зі своїм старшим сином Брукліном.

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      Так, у розкішних чорних вбраннях Єва і Вікторія позували разом на червоній доріжці. 

      "Немає слів, щоб описати вірну і красиву подругу і сестру, яка підтримує мене. Вікторіє Бекхем, у тебе золоте серце і дякую, що завжди підтримуєш дивовижні благодійні організації зі мною", – прокоментувала Лонгорія спільний знімок з британською дизайнеркою.


      Єва Лонгорія і Вікторія Бекхем / Instagram

      До слова, знаменитості є близькими подругами вже багато років. Крім того, у 2011 році Єва Лонгорія стала хрещеною матір'ю дочки Вікторії Бекхем Харпер. А Вікторія займалася дизайном весільної сукні акторки.


      Єва Лонгорія і Вікторія Бекхем / Instagram


      Єва Лонгорія і Вікторія Бекхем / Instagram


      Єва Лонгорія і Вікторія Бекхем / Instagram

      Крім того, Вікторія зустрілася зі своєю колишньою колегою по групі Spice Girls Мелані Сі.

       

      Теги: LifeStyle Єва Лонгорія Вікторія Бекхем Лондон
      Джерело: 24 канал
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