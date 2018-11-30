Зіркові російські біатлоністи підозрюються у вживанні допінгу

30 листопада Міжнародний союз біатлоністів (IBU) відкрив справу проти російських спортсменів про порушення антидопінгових правил.

У справі фігурують Євген Устюгов, Світлана Слєпцова, Олександр Печьонкін і Олександр Чернишов. Рішення базується на дослідженнях зразків, зібраних в період з 2012 по 2015 рік. Про це повідомляється на сайті організації.

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Крім того, ці дані підтверджені доказами, розкритими в доповіді комісії Річарда Макларена.

Серед фігурантів справ єдиним діючим біатлоністом є Олександр Печьонкін. Його попередньо усунули від змагань. Робоча група експертів IBU продовжить розслідувати потенційні порушення антидопінгових правил росіянами в цьому виді спорту.

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