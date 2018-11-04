Зіркові розлучення: Бен Аффлек і Дженніфер Гарнер пройдуть курс терапії у психотерапевта
Екс-подружжя Бен Аффлек і Дженніфер Гарнер вже підписали офіційні документи про розлучення і очікують підтвердження верховного судді Лос-Анджелеса. Разом з цим, вони вирішили півроку ходити до сімейного психотерапевта, щоб той допоміг їм зберегти дружні відносини, адже пара має спільну опіку над трьома дітьми.
Про це повідомляє видання TMZ.
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Як відомо, голлівудське колишнє подружжя виховує двох доньок 12-річну Вайолет Енн і 9-річну Серу Розу Елізабет та 6-річного сина Сема Гарнера. Бен та Дженніфер уклали договір, за яким зобов'язуються в присутності дітей ніколи не говорити один про одного погано. Так, раз у місяць протягом півроку актори почнуть відвідувати психолога, який допоможе виховувати спільних дітей.
Вони будуть працювати над тим, щоб навчитися уникати суперечок, криків і лихослів'я. Все це робиться для їхніх дітей,
– йдеться у джерелі.
Бен Аффлек і Дженніфер Гарнер / GettyImages
Нагадаємо, що Бен Аффлек і Дженніфер Гарнер вперше оголосили про свій намір розлучитися в липні 2015 року. До цього пара перебувала у шлюбі 12 років. 6 жовтня Бен та Дженніфер підписали документи про розлучення та узгодили всі питання в присутності адвокатів. За інформацією ЗМІ, наразі акторка зустрічається з бізнесменом Джоном Міллером.
Попри це екс-дружина не покинула Аффлека у боротьбі з алкозалежністю. Саме вона відвезла його в реабілітаційний центр у Малібу. Нещодавно актор повернувся звідти додому.
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