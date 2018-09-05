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Зіркові українські спортсмени відгуляли весілля та вже відпочивають на Мальдівах: пікантні фото

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Весілля Михайла Романчука та Марини Бех
Весілля Михайла Романчука та Марини Бех

Український плавець Михайло Романчук та легкоатлетка Марина Бех 2 вересня офіційно одружилися.

Пара українських спортсменів поділилися фотографіями з весілля і вже проводbть медовий місяць на Мальдівах. Відповідні фото були опубліковані в Instagram-акаунтах Михайла та Марини.

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"Нашим стосункам – рівно два роки. Ми познайомилися під час літніх Олімпійських ігор у Ріо-де Жанейро. Після одного з тренувань Марина йшла до їдальні. Я заговорив до неї, розмова затягнулася аж на сорок хвилин. Ми обмінялися номерами телефонів, стали спілкуватися. Я захопився Маринкою! Вона підкорила моє серце відкритістю, щирістю, добротою. Це просто неймовірна людина!", – розповів Романчук expres.ua.

Марина та Михайло зараз проводять медовий місяць на Мальдівах. "Рай у моєму житті", – підписала фото Бех.

Нагадаємо, Марина Бех стала віце-чемпіонкою Європи зі стрибків у довжину. Михайло Романчук став переможцем фінального запливу на 800 метрів вільним стилем, здобув золото на дистанції 400 метрів вільним стилем та срібло на 1500 метрів вільним стилем.

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Теги: Спорт Instagram Зіркові весілля плавання Легка атлетика
Джерело: 24 Канал
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