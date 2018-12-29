Зіркові українські тенісистки дізналися суперниць на першому турнірі в сезоні

Найкраща тенісистка України Еліна Світоліна, а також друга ракетка нашої країни Леся Цуренко дізналися своїх суперниць в стартових матчах на першому турнірі в новому сезоні-2019, який пройде в австралійському Брісбені.

Еліна Світоліна (№4 WTA) очолила посів і стартує з другого туру. Суперниця українки буде визначена в поєдинку Олександри Сасновіч проти однієї з переможниць кваліфікації.

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Цікаво, що саме з Сасновіч в торішньому фіналі грала Світоліна. Тоді українка виграла в двох сетах 6:2, 6:1.

Леся Цуренко (№27 WTA) на старті битиметься з румункою Міхаелою Бузарнеску (№24 WTA), якій програла 2 матчі в минулому сезоні. Зустріч відбудеться в ніч з 31 грудня на 1 січня.

Зазначимо, що Марта Костюк, Даяна Ястремська та Катерина Козлова не зуміли подолати кваліфікацію турніру в Брісбені.

Нагадаємо, що турнір стартує 30 грудня і триватиме аж до 6 січня.

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