Зірковий баскетболіст збірної України повернувся у чемпіонат Франції
Баскетболіст збірної України Сергій Гладир уклав місячний контракт з французьким "Монако".
Поточну угоду Гладира з "Монако" розраховано на місяць з можливістю продовження. Перший матч після повернення до Монако наш баскетболіст вже може зіграти 12 грудня в Єврокубку проти турецького "Галатасарая".
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Українець з 2015 року виступав за "Монако" і разом з командою виграв 3 Кубка французької ліги. Останні 3 тижні він тренувався разом з "Монако", у збірну України на матчі проти Словенії та Іспанії виклик не отримував.
У кваліфікації чемпіонату світу 2019 року Сергій Гладир зіграв за збірну України у восьми поєдинках. Набирав у середньому 10,9 очка, 5 підбирань, 2,3 передачі.
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