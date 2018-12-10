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      Зірковий баскетболіст збірної України повернувся у чемпіонат Франції

      62 Читать новость на русском
      Сергій Гладир повернувся в "Монако"
      Сергій Гладир повернувся в "Монако"

      Баскетболіст збірної України Сергій Гладир уклав місячний контракт з французьким "Монако".

      Поточну угоду Гладира з "Монако" розраховано на місяць з можливістю продовження. Перший матч після повернення до Монако наш баскетболіст вже може зіграти 12 грудня в Єврокубку проти турецького "Галатасарая".

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      Українець з 2015 року виступав за "Монако" і разом з командою виграв 3 Кубка французької ліги. Останні 3 тижні він тренувався разом з "Монако", у збірну України на матчі проти Словенії та Іспанії виклик не отримував.

      У кваліфікації чемпіонату світу 2019 року Сергій Гладир зіграв за збірну України у восьми поєдинках. Набирав у середньому 10,9 очка, 5 підбирань, 2,3 передачі.

      Більше новин зі світу спорту читайте у нашому розділі Спорт24

      Теги: Спорт Баскетбол Збірна України з баскетболу
      Джерело: 24 Канал
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