Зірковий боксер продає свій чемпіонський пояс, щоб купити подарунок сину

Володар титулу чемпіона Європи за версією IBF у вазі до 59 кг шотландський середньоваговик Ронні Кларк (21-4-2, 10 КО) виставив свій чемпіонський титул на продаж через інтернет-аукціон eBay.

Стартова ціна лота складає 1050 фунтів. 33-річний шотландець заявив, що продає пояс, так як у нього немає грошей на те, щоб купити синові подарунок на Різдво. Пов'язано це з тим, що через травму суперника був скасований його наступний поєдинок.

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Кларк вказав, що готовий поставити автограф на поясі, а також в разі необхідності доставити пояс покупцеві особисто.



Ронні Кларк продає чемпіонський пояс

Нагадаємо, що у лютому 2018 року Кларк переміг перспективного англійця Зелфа Барретта (20-1, 12 КО) і відібрав у нього титул. Але з тих пір в ринг так і не виходив. Саме останній факт і є причиною рішення розлучитися з регалією.

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