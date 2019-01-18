Зірковий екс-гравець "Шахтаря" став батьком: зворушливе фото
Екс-півзахисник "Шахтаря" Фред, який минулого літа був куплений "Манчестер Юнайтед", став батьком.
Фред у соцмережі Instagram поділився з шанувальниками фотографією зі своєю дружиною Монікою і новонародженим сином.
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"Ласкаво просимо в світ, мій улюблений син! Ми так тебе любимо, Бенджамін", – написав щасливий батько.
Цікаво, що в "Манчестер Юнайтед" настав справжній baby boom. Раніше на тижні батьками стали Неманья Матіч і Поль Погба.
Джерело: 24 Канал
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