Зірковий екс-воротар "Реалу" оцінив потенціал українця Луніна

Екс-воротар мадридського "Реала" Кіко Касілья поділився враженнями від тренувань разом з українцем Андрієм Луніним, що виступає на правах оренди за "Леганес".

Слова іспанського воротаря цитує авторитетне видання Marca.

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Він скромний хлопець, який любить наполегливо працювати. Я не знаю, чи залишиться він в Мадриді, чи ні, але він буде хорошим воротарем,

– сказав Касілья.

Нагадаємо, що 32-річний іспанський воротар підписав контракт з англійським "Лідс Юнайтед" на 4,5 року, де він буде виступати, перейшовши в якості вільного агента.

Андрій Лунін перебрався в мадридський клуб минулого літа та пройшов разом з командою передсезонну підготовку. Зараз українець виступає на правах оренди в "Леганесі", де зіграв всього 4 матчі в усіх турнірах.

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