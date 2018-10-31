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      Зірковий футболіст "Минаю" не зіграє проти "Динамо": відомо причину

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      Михайло Кополовець
      Михайло Кополовець

      Півзахисник "Минаю" Михайло Кополовець не зіграє з "Динамо" через травму – підозра на меніск.

      34-річний гравець "Минаю" найблищим часом поїде до Німеччини на обстеження, де йому поставлять остаточний діагноз та призначать курс лікування.

      Читайте також: Минай – Динамо: де дивитися онлайн матч Кубка України

      Раніше головний тренер "Миная" говорив про те, що розраховує на Кополовця та інших досвідчених футболістів, які повинні допомогти команді поборотися з "Динамо" і спробувати здобути позитивний результат.

      Не хотів цього говорити, але тиждень тому я сильно травмувався і скоріш за все не буду грати з киянами. Готуюся до операції в Німеччині: у мене виникли проблеми з двома менісками і на додачу до цього, я серйозного ушкодив коліно у зустрічі з "Черкащиною-Академією". Мені дуже шкода, адже на цю гру я очікував півтора місяці. Можливо, це був би мій останній матч з киянами,
      – розповів Кополовець в інтерв'ю FootBoom.

      Нагадаємо, що матч 1/8 фіналу Кубку України, в якому "Минай" буде приймати "Динамо", відбудеться у середу, 31-го жовтня. Початок зустрічі – о 14:00.

      Більше новин зі світу спорту читайте у нашому розділі Спорт24

      Теги: Футбол Спорт Динамо
      Джерело: 24 Канал
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