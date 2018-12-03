Зірковий Хемілтон впав під час тестів мотоцикла Yamaha

П’ятиразовий чемпіон Формули-1 Льюїс Хемілтон впав з мотоцикла Супербайка під час заїздів в Хересі, однак уник травм.

Хемілтон їздив на мотоциклі Yamaha YZF-R1, на якому цього року змагались гонщики офіційної Yamaha, повідомляє Gazzetta dello Sport.

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Під час тестів Хемілтон працював із двома офіційними пілотами команди Yamaha Міхаелем ван дер Марком і Алексом Лоусом, які цього року виграли на двох три гонки WSBK.

Втім, досвідчений інструктор не допоміг британцеві уникнути падіння – на одному з кіл він вилетів із сідла і приклався об асфальт. Серйозних травм вдалося уникнути, так що через деякий час гонщик повернувся на трасу, але вже на запасному мотоциклі.

Хемілтон відомий своєю любов’ю до мотоциклів. У 2017 році він став послом марки MV Agusta, яка разом з гонщиком випустила обмежену серію байка F4 LH 44, а на початку 2018 року взяв участь в спільних заїздах з Келом Кратчлоу.

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