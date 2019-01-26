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      КІР ВІКТОР ЯНУКОВИЧ НЕГОДА В УКРАЇНІ ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 ВЕНЕСУЕЛА
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      КІР ВІКТОР ЯНУКОВИЧ НЕГОДА В УКРАЇНІ ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 ВЕНЕСУЕЛА

      Зірковий конкурент Ярмоленка у "Вест Хемі" несподівано вирішив залишитися у клубі

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      Марко Арнаутович залишиться у "Вест Хемі"
      Марко Арнаутович залишиться у "Вест Хемі" / Фото з відкритих джерел

      Форвард "Вест Хема" Марко Арнаутович повідомив, що не збирається йти з лондонської команди.

      Про це гравець повідомив на своїй сторінці в Instagram.

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      Хочу залишити осторонь всі пропозиції і допомогти клубу піднятися якомога вище в таблиці, а також виграти разом з командою кубок. Думаю, ні для кого не секрет, що у мене була пропозиція від іншого клубу, і повинен визнати, воно було досить привабливим для мене і моєї сім'ї. Очевидно, що в Лондоні і "Вест Хемі "я відчуваю себе як вдома, і сподіваюся, уболівальники це відчувають,
      – написав Арнаутович.

      24 канал писав, що "Вест Хем" відхилив 35-мільйонну пропозицію з Китаю щодо продажі лідера "молотобійців" Марко Арнаутовича.

      Однак агент австрійського форварда Роб Гренер був цим незадоволений, а сам футболіст хотів змінити клуб.

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      Теги: Спорт Футбол Вест Хем Андрій Ярмоленко
      Джерело: 24 Канал
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