Зірковий конкурент Ярмоленка у "Вест Хемі" несподівано вирішив залишитися у клубі
Форвард "Вест Хема" Марко Арнаутович повідомив, що не збирається йти з лондонської команди.
Про це гравець повідомив на своїй сторінці в Instagram.
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Хочу залишити осторонь всі пропозиції і допомогти клубу піднятися якомога вище в таблиці, а також виграти разом з командою кубок. Думаю, ні для кого не секрет, що у мене була пропозиція від іншого клубу, і повинен визнати, воно було досить привабливим для мене і моєї сім'ї. Очевидно, що в Лондоні і "Вест Хемі "я відчуваю себе як вдома, і сподіваюся, уболівальники це відчувають,
– написав Арнаутович.
24 канал писав, що "Вест Хем" відхилив 35-мільйонну пропозицію з Китаю щодо продажі лідера "молотобійців" Марко Арнаутовича.
Однак агент австрійського форварда Роб Гренер був цим незадоволений, а сам футболіст хотів змінити клуб.