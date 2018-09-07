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ХІМВИКИД В АРМЯНСЬКУ НЕГОДА В УКРАЇНІ ВБИВСТВО ЗАХАРЧЕНКА ОЛЕГ СЕНЦОВ

Зірковий макіяж: улюблені хитрощі знаменитих жінок

136 Читать новость на русском
Белла Хадід
Белла Хадід

Деякі знаменитості не змінюють техніку улюбленого макіяжу протягом багатьох років, оскільки знайшли "фішки", які найкраще підкреслюють їх красу.

Дивіться далі найулюбленіші і часто використані техніки в макіяжі, до яких вдаються світові зірки.

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Дженніфер Лопес

Співачка стоворює свій образ за допомогою контурінгу, роблячи скули більш виразними. Також зірка проходиться олівцем по контуру губ, трохи виходячи за їх природну лінію.

Дженніфер також затемнює ямку Купідона(вертикальне заглиблення між носом і верхньою губою), що візуально робить губи ще об'ємнішими та чуттєвішими.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений Jennifer Lopez (@jlo)

Белла Хадід

Супермодель полюбляє дрейпінг – корекція за допомогою рум'ян і хайлайтера. А ще Белла доповнює свій образ стрілками.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений (@bellahadid)

Гвен Стнфані

Улюблений макіяж Гвен – це червоні губи, чорні брови, біла шкіра. Такий мейк вона не змінює ще з початку своєї кар’єри.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений Gwen Stefani (@gwenstefani)

Сара Джессіка Паркер

"Фішка" Сари у макіяжі – чорно-сірий макіяж очей і нюдовий блиск для губ. Саме завдяки темним смокі блакитні очі актриси набувають неймовірного кольору і глибини.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений SJP (@sarahjessicaparker)

Бейонсе

Знаменитість надає перевагу натуральному макіяжу в золотистих відтінках.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений Beyoncé (@beyonce)

Кайлі Дженнер

Кайлі має власний косметичний бренд і постійно показує на собі новинки із своєї продукції. Але незмінним у її мейку є матова шкіра і чітко промальовані губи.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений Kylie (@kyliejenner)

Дивіться відео, як зробити макіяж Кайлі Дженнер

 

Єва Лонгорія

Молода мама любить щільні тональні засоби і чомусь приховує свої веснянки. Також актриса завжди робить акцент на очах. Особливість макіяжу Єви – інтенсивне висвітлення області під очима і носогубних складок.

 

Теги: LifeStyle Краса Макіяж
Джерело: Аdme
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