Зірковий Мбаппе може отримати 5-матчеву дискваліфікацію за удар суперника: відео

Форвард ПСЖ Кіліан Мбаппе може отримати тривалу дискваліфікацію за вилучення у матчі з "Німом".

Форвард ПСЖ грубо штовхнув захисника Тейї Саваньє, який зробив підкат проти Мбаппе. За це француз отримав пряму червону картку. Але Федерація футболу Франції може накласти на гравця більш жорстке покарання. Форварду загрожує пропуск п'яти матчів, повідомляє AS.

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Kylian Mbappé received his 1st red card in league football today for reacting as follows to a challenge from Nîmes’ Teji Savanier. pic.twitter.com/xJE9GwCtFr — Get French Football News (@GFFN) 1 сентября 2018 г.

Зазначимо, що ця картка стала для футболіста першою в чемпіонатах. У нинішньому сезоні Мбаппе забив 4 голи і зробив 2 асисти в трьох матчах першості Франції.

ПСЖ в перших чотирьох турах набрав 12 очок і лідирує в турнірній таблиці.

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