Зірковий Неймар талановитий не тільки у футболі: нове хобі бразильця

Неймар пробився до фіналу покерного турніру High Roller BSOP São Paulo, який в ці дні проходить в Бразилії.

Бразильцеві вдалося увійти в число восьми фіналістів турніру, в якому взяли участь 288 осіб. Це гарантує Неймару отримання 8 тисяч євро. У разі перемоги нападник зможе виграти 78 тисяч євро.

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Це зовсім небагато, якщо порівняти з окладом бразильця в ПСЖ. За оцінкою журналу Forbes, Неймар є третім в списку найбільш високооплачуваних футболістів світу. За рік форвард парижан заробляє 90 мільйонів доларів.

Зазначимо, що ПСЖ вже вийшов з відпустки і почав підготовку до сезону, але Неймар приєднається до команди тільки 30-31 липня.