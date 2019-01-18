Зірковий новачок "Динамо" провів перше тренування в клубі: відео

Новоспечений нападник київського "Динамо" Фран Соль приєднався до партнерів по команді на зборі в іспанській Марбельї. Разом з командою форвард провів перше тренувальне заняття.

26-річний іспанець поділився першими враженнями від тренування у формі "Динамо" в соцмережі Instagram.

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Фран Соль провів перше тренування за "Динамо"

Іспанський форвард займався з особливим бажанням, хоча помітно, що він ще не зовсім добре контактує з новими партнерами по команді.

Дебютувати в складі киян іспанець може вже у суботу, 19 січня, коли підопічні Олександра Хацкевича проведуть перший контрольний поєдинок з "Бохумом".

Дивіться відео першого тренування Франа Соля в "Динамо"

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