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      Зірковий новачок "Динамо" провів перше тренування в клубі: відео

      603 Читать новость на русском
      Соль провів перше тренування у складі "Динамо"
      Соль провів перше тренування у складі "Динамо" / facebook.com/fcdynamoua

      Новоспечений нападник київського "Динамо" Фран Соль приєднався до партнерів по команді на зборі в іспанській Марбельї. Разом з командою форвард провів перше тренувальне заняття.

      26-річний іспанець поділився першими враженнями від тренування у формі "Динамо" в соцмережі Instagram.

      Читайте також: "Віллем II" створив багато перешкод на шляху трансферу в "Динамо", – іспанець Соль


      Фран Соль провів перше тренування за "Динамо"

      Іспанський форвард займався з особливим бажанням, хоча помітно, що він ще не зовсім добре контактує з новими партнерами по команді.

      Дебютувати в складі киян іспанець може вже у суботу, 19 січня, коли підопічні Олександра Хацкевича проведуть перший контрольний поєдинок з "Бохумом".

      Дивіться відео першого тренування Франа Соля в "Динамо"

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      Теги: Футбол Спорт Динамо
      Джерело: 24 Канал
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